وزير: مصر تعمل مع باكستان على وضع خطة سلام دائم بين أمريكا وإيران

أنطاليا 18 أبريل نيسان (رويترز) – قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم السبت إن بلاده تعمل عن كثب مع باكستان على وضع إطار عمل يهدف إلى تحقيق سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف أن مصر وتركيا وباكستان والسعودية تنسق جهودا إقليمية أوسع نطاقا تركز على منع تجدد التصعيد وإرساء الأسس لترتيبات أمنية لما بعد الحرب.

وشدد على أهمية حماية دول الخليج وتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والأمن الغذائي.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)