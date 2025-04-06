وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل يبحثان في أبوظبي وقف إطلاق النار بغزة

reuters_tickers

1دقيقة

(رويترز) – ذكرت وكالة أنباء الإمارات يوم الأحد أن وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان استقبل نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر في أبوظبي.

وقالت الوكالة إن الوزيرين بحثا العلاقات الثنائية والتطورات في قطاع غزة، إذ تطرقا إلى “الجهود الإقليمية والدولية لاستئناف اتفاق الهدنة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن”.

وصارت الإمارات أبرز دولة عربية منذ 30 عاما تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل بموجب اتفاقية أبرمت بوساطة أمريكية في 2020 عرفت باسم اتفاقيات إبراهيم. وأبقت الإمارات على هذه العلاقة منذ بدء حرب إسرائيل على غزة.