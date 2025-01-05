وزيرا خارجية مصر وأمريكا يبحثان غزة وسوريا في اتصال هاتفي

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القاهرة (رويترز) – قالت وزارتا الخارجية في مصر والولايات المتحدة إن الوزيرين بدر عبد العاطي وأنتوني بلينكن ناقشا الحرب في قطاع غزة وتطورات الأوضاع في سوريا خلال اتصال هاتفي.

وقالت الخارجية المصرية في بيان يوم الأحد إن عبد العاطي تلقى اتصالا هاتفيا من بلينكن مساء السبت وأكد خلاله “على أهمية مواصلة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق”.

وأضافت أن الوزير “شدد على ضرورة توقف إسرائيل عن سياساتها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني، رافضا بشكل كامل الاستهداف الممنهج للبنية التحتية الصحية والمستشفيات بقطاع غزة”.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن الوزيرين “ناقشا أحدث التطورات في الجهود الجارية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة بما يضمن إطلاق سراح الرهائن، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإنهاء الحرب”.

وفيما يتعلق بالتطورات في سوريا، قال بيان الخارجية المصرية إن عبد العاطي أكد “على وقوف مصر إلى جانب الشعب السوري، مشددا على ضرورة أن تكون عملية الانتقال السياسي في سوريا شاملة، وأن تتم بملكية وطنية بعيدا عن أي إملاءات خارجية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا، ويضمن وحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها”.

وذكر بيان الخارجية الأمريكية أن بلينكن وعبد العاطي “ناقشا الوضع في سوريا، وأكد الوزير (بلينكن) دعم الولايات المتحدة لعملية انتقال سياسي سلمي شاملة بقيادة وبيد السوريين إلى حكومة ممثلة (للجميع) وخاضعة للمساءلة”.

وأضاف أن بلينكن عبر عن تقديره للدور الذي تلعبه مصر لضمان السلام في المنطقة، وأكد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر.