The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

وزيرة: بريطانيا يمكن أن تدعم إسرائيل في الصراع مع إيران

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

لندن (رويترز) – قالت وزيرة الخزانة البريطانية ريتشل ريفز يوم الأحد إن بلادها يمكن أن تدعم إسرائيل في صراعها مع إيران، لكن قرار إرسال طائرات عسكرية إضافية إلى الشرق الأوسط اتخذ أساسا لحماية القواعد البريطانية وأفرادها.

وتبادلت إسرائيل وإيران شن هجمات جديدة ليل السبت ويوم الأحد. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الهجمات التي شنتها إسرائيل حتى الآن لا تعد شيئا مقارنة بما ستشهده إيران في الأيام المقبلة.

وفي تصريحات لشبكة سكاي نيوز، دعت ريفز إلى وقف التصعيد في الصراع، وقالت إن قرار إرسال طائرات إضافية إلى المنطقة “خطوة احترازية”.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت بريطانيا ستقدم المساعدة لإسرائيل إذا طُلب منها ذلك، قالت ريفز “ساعدنا إسرائيل سابقا عندما انطلقت صواريخ باتجاهها”.

وأضافت “نرسل معدات لحماية أنفسنا وأيضا ربما لدعم حلفائنا”.

وشاركت بريطانيا العام الماضي في حماية إسرائيل من هجمات صاروخية من إيران. ففي أبريل نيسان، أسقطت الطائرات البريطانية طائرات مسيرة إيرانية كانت متجهة إلى إسرائيل.

وفي أكتوبر تشرين الأول، قالت برطانيا إن اثنتين من طائراتها المقاتلة وناقلة للتزويد بالوقود في الجو شاركت في محاولة اعتراض صواريخ إيرانية. ولم تشتبك المقاتلتان مع أي أهداف.

ومع ذلك دبت خلافات متكررة منذ ذلك الحين بين بريطانيا وإسرائيل حول أسلوب إسرائيل في الحرب على غزة.

وفرضت بريطانيا الأسبوع الماضي عقوبات على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف، هما إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش، متهمة إياهما بالتحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين.

ووصفت إسرائيل القرار بأنه “مشين”، وقالت إن الحكومة بصدد اتخاذ قرار لتحديد كيفية الرد.

وحدّثت وزارة الخارجية البريطانية إرشاداتها لتشمل توصية بتجنب السفر إلى إسرائيل.

وحذرت وزارة الخارجية يوم الجمعة من السفر إلى إسرائيل إلا للضرورة القصوى.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
32 إعجاب
53 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: دوريان بوركهالتر

أي مستقبل ينتظر القطاع الإنساني في ظل تقلص الدعم الدولي؟

أقدمت عدة دول – من بينها الولايات المتحدة وسويسرا – على تقليص ميزانياتها المخصصة للمساعدات، مما أدخل القطاع الإنساني في أزمة وجودية. وفي ضوء هذا الوضع، ما السبل التي ينبغي للعاملين والعاملات في المجال الإنساني استكشافها؟ رأيك يهمّنا!

شارك في الحوار
12 إعجاب
13 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية