وزيرة خارجية فنلندا تعبر عن قلقها من قرار إسرائيل السيطرة على مدينة غزة

هلسنكي (رويترز) – عبرت وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونين يوم الجمعة عن “قلقها الشديد” إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصادقة على خطة للسيطرة على مدينة غزة في توسيع للعمليات العسكرية رغم الانتقادات المتزايدة في الداخل والخارج بشأن الحرب المدمرة المستمرة منذ نحو عامين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع قناة (فوكس نيوز) يوم الخميس، عندما سُئل عما إذا كانت إسرائيل ستسيطر على كامل القطاع الساحلي، “نحن عازمون على ذلك”.

وقالت فالتونين، في إحدى مقابلات رويترز نكست “نعتقد أنه من المهم جدا الآن… أن نبقي على احتمالات حل الدولتين حية، على الرغم من أنه يبدو صعبا للغاية في هذه اللحظة”.

وأعلنت فرنسا وبريطانيا وكندا عن خطط في الأسابيع القليلة الماضية للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، لكن فالتونين أشارت إلى أن فنلندا ليس لديها خطط حاليا للقيام بذلك.

وقالت “يتعين أن تكون هناك خطوات ملموسة، وهو ما يعني بشكل أساسي أنه سيكون هناك اعتراف متبادل بدولة فلسطينية في مرحلة ما (مع إسرائيل)، ولكن أيضا تطبيع العلاقات بين الدول العربية… مع إسرائيل”.

*روسيا وأوكرانيا

عبرت فالتونين أيضا يوم الجمعة عن أملها في أن يمضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدما في فرض عقوبات على روسيا لأن ذلك سيساعد في إنهاء حرب أوكرانيا.

وقالت “آمل بالتأكيد أن يمضي الرئيس ترامب قدما في فرض تلك العقوبات”.

وأضافت “ما نراه… أن سبب إبداء روسيا مجددا بعض الاستعداد للحوار هو زيادة شحنات الأسلحة (إلى أوكرانيا) التي تكثف الضغط بالتأكيد على روسيا لإيجاد سبيل لإنهاء الحرب”.

وتعد فنلندا وبلدان أخرى من دول الشمال ودول منطقة البلطيق الثلاث من أشد الداعمين لأوكرانيا.

ودفع غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022 فنلندا، التي تشترك في حدود طولها 1340 كيلومترا مع روسيا، إلى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي قبل عامين لتنهي بذلك عقودا من عدم الانحياز.

(إعداد نهى زكريا ومروة سلام للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)