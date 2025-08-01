وزير الخارجية: فرنسا ترسل 40 طنا من المساعدات الإنسانية إلى غزة

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باريس (رويترز) – قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يوم الجمعة إن باريس سترسل أربع رحلات جوية محملة بعشرة أطنان من المساعدات الإنسانية إلى غزة من الأردن.

وقال بارو لشبكة فرانس إنفو “هذه مساعدات طارئة، لكنها لا تزال غير كافية” في مواجهة هذا الوضع المروع.

وأشار مرصد عالمي للجوع يوم الثلاثاء إلى أن سيناريو المجاعة يتكشف في قطاع غزة، مع زيادة حادة في سوء التغذية ووفاة أطفال دون سن الخامسة لأسباب تتعلق بالجوع وتقييد شديد لوصول المساعدات الإنسانية.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)