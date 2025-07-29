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وزير الخارجية الإسرائيلي يوبخ هولندا بسبب انتقاداتها ومنعها دخول وزيرين

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القدس (رويترز) – وجه وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر توبيخا رسميا لسفيرة هولندا يوم الثلاثاء ردا على انتقادات بلادها بشأن معاملة الفلسطينيين وحظر سفر اثنين من أعضاء الحكومة الإسرائيلية إلى هولندا.

وقال ساعر في منشور على منصة إكس إن الحكومة الهولندية “اختارت تحويل صداقة طويلة الأمد مع إسرائيل إلى عداء علني تجاهها، وتحديدا في وقت عصيب تمر به، وذلك على الأرجح بدافع المصالح السياسية”.

وقالت الحكومة الهولندية، التي تعمل بصفتها حكومة تصريف أعمال بعد انهيار الائتلاف الحكومي في حزيران يونيو، في رسالة في ساعة متأخرة من مساء الاثنين إنها ستستدعي سفير إسرائيل في هولندا للتنديد بالوضع “الذي لا يحتمل ولا يمكن الدفاع عنه” في غزة.

وفرضت هولندا أيضا حظرا على وزيرين ينتميان لليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية يمنعهما من دخول هولندا.

ويأتي ذلك بعد خطوات مماثلة الشهر الماضي ضد الوزيرين، إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش، من بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج.

(تغطية صحفية تالا رمضان وأحمد الإمام وستيفن شير ومنة علاء الدين – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)

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