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وزير الخارجية الإماراتي يهنئ نظيره الإيراني الجديد

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هنأ وزير الخارجية الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي، عباس عراقجي لمناسبة تعيينه وزيرا لخارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) بأن بن زايد هنأ عراقجي “متمنيا له التوفيق والنجاح”.

وأضافت أن الوزيرين بحثا “العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين”.

وكان عراقجي أبرز الشخصيات في التشكيلة الحكومية التي قدّمها الرئيس الإيراني الجديد الإصلاحي مسعود بزشكيان.

ويُعرف عن عراقجي الدبلوماسي المخضرم انفتاحه على الحوار مع الغرب، ودوره المحوري في المباحثات التي أدت الى إبرام الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني عام 2015.

وكان نائبا للوزير السابق محمد جواد ظريف، وتولى في الفترة الأخيرة أمانة المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، وهو هيئة استشارية مرتبطة بالقيادة الإيرانية، تضم عدداً من كبار الدبلوماسيين السابقين.

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