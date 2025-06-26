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وزير الخارجية الإيراني ينفي عقد أي لقاء مع أمريكا الأسبوع المقبل

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دبي (رويترز) – قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الخميس في مقابلة مع التلفزيون الرسمي إن طهران لا تعتزم حاليا عقد أي لقاء مع الولايات المتحدة، مناقضا بذلك قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تعتزم إجراء محادثات مع إيران الأسبوع المقبل.

وأضاف عراقجي أن طهران تقيم ما إذا كانت المحادثات مع الولايات المتحدة تصب في مصلحتها، وذلك بعد خمس جولات سابقة من المفاوضات، والتي توقفت بعد مهاجمة إسرائيل والولايات المتحدة للمنشآت النووية الإيرانية.

وقالت الولايات المتحدة وإسرائيل إن الضربات هدفت إلى الحد من قدرة إيران على صنع أسلحة نووية، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي للاستخدام المدني فقط.

وأكد عراقجي أن الأضرار التي لحقت بالمواقع النووية “لم تكن طفيفة”، مضيفا أن السلطات المعنية تدرك الواقع الجديد للبرنامج النووي الإيراني، والتي قال إنها ستحدد موقف إيران الدبلوماسي المستقبلي.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية