وزير الخارجية الإيطالي يطالب إسرائيل بوقف هجومها على غزة

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روما (رويترز) – حث وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إسرائيل يوم السبت على وقف هجومها العسكري على غزة، قائلا إن المدنيين الفلسطينيين ينبغي ألا يدفعوا ثمن الحرب بعد الآن.

وقال تاياني في بيان “علينا أن نقول للحكومة الإسرائيلية: هذا يكفي… لم نعد نريد رؤية الشعب الفلسطيني يعاني. أوقفوا الهجمات، ولنعمل على وقف إطلاق النار، ولنحرر الرهائن، ولكن اتركوا هذا الشعب الذي هو ضحية لحركة (المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس يعيش في سلام”.

جاءت تصريحاته بعد إعلان الجيش الإسرائيلي حشد قواته لتوسيع العمليات في قطاع غزة، في الوقت الذي قالت فيه السلطات الصحية الفلسطينية إن 146 شخصا على الأقل قتلوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في الغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة.

وتعكس تعليقات تاياني القلق الدولي المتزايد إزاء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على غزة، والتي بدأت بعد أن شن مسلحون من حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 هجوما عبر الحدود على إسرائيل، التي تشير إحصاءاتها إلى أنه أدى إلى احتجاز نحو 250 رهينة.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية أدت إلى تدمير القطاع المزدحم بالسكان ونزوح ما يقرب من مليوني نسمة ومقتل أكثر من 53 ألف شخص.

ومن المقرر أن يلتقي تاياني مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في روما في وقت لاحق من يوم السبت.

والحكومة الإيطالية هي واحدة من أشد الحكومات الأوروبية تأييدا لإسرائيل، ولكن القلق يتزايد بسبب الدمار الذي يلحق بغزة.