وزير الخارجية السوري: نمثل سوريا الجديدة ونريد بدء العلاقات الصحيحة مع روسيا
دبي (رويترز) – أبلغ وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو بأن الحكام الإسلاميين الجدد في دمشق يريدون إقامة “العلاقات الصحيحة” مع روسيا الحليف الوثيق للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.
وقال الشيباني للافروف في مؤتمر صحفي مشترك “هناك فرص عديدة لسوريا موحدة وقوية، ونأمل أن تقف روسيا إلى جانبنا في هذا المسار”.
(تغطية صحفية نيرة عبد الله وتالا رمضان – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)