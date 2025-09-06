The Swiss voice in the world since 1935
وزير الخارجية المصري: وصف تهجير الفلسطينيين بأنه طوعي “هراء”

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القاهرة (رويترز) – قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يوم السبت إن وصف تهجير الفلسطينيين بالطوعي “هراء”.

وذكر الوزير “قولنا إن مسألة التهجير هي خط أحمر للأردن ومصر والدول العربية ولن يتم السماح به تحت أي ظرف من الظروف… إذا كان هناك مجاعه من صنع البشر فهذا لدفع السكان للخروج من أرضهم هذا هراء أن نقول إن هناك تهجير طوعي”.

ودعت إسرائيل في وقت سابق سكان مدينة غزة إلى المغادرة نحو الجنوب، مع توغل قواتها في أكبر منطقة حضرية في القطاع.

(تغطية صحفية أحمد طلبة وجيداء طه – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)

