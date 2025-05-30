وزير الخزانة الأميركي يقول إن المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين “متعثرة قليلا”

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قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الخميس إن المحادثات التجارية مع الصين “متعثرة قليلا” واقترح أن يتدخّل الرئيس الأميركي ونظيره الصيني فيها.

وصرح بيسنت لشبكة فوكس نيوز عندما سُئل عن المحادثات التجارة الجارية مع بكين “أستطيع أن أقول إنها متعثرة قليلا”.

وأضاف “أعتقد أننا سنجري المزيد من المناقشات معهم في الأسابيع المقبلة، وأعتقد أنه قد يكون هناك، في مرحلة ما، اتصال هاتفي بين الرئيس (دونالد ترامب) والرئيس (…) شي” جينبينغ.

واتفقت أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم في أيار/مايو على تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما، ما مثّل خفضا للتصعيد في خضم حرب تجارية بعد محادثات بين مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين في جنيف.

وفي إطار هذه الهدنة التجارية، وافقت واشنطن على خفض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية موقتا من 145% إلى 30%، في حين قالت الصين إنها ستخفض رسومها الجمركية على السلع الأميركية المستوردة من 125% إلى 10%.

جغس/الح/دص