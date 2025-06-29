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وزير الداخلية الألماني يؤكد دعم بلاده لإسرائيل في حربها مع إيران

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أعرب وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت الأحد خلال زيارته لموقع تعرض لضربة صاروخية إيرانية قرب تل أبيب، عن دعمه لإسرائيل. 

وتعد زيارة دوبرينت الأولى لمسؤول أجنبي بعد انتهاء الحرب التي اندلعت بين إسرائيل وإيران في 13 حزيران/يونيو واستمرت لمدة 12 يوما قبل أن الإعلان عن وقف لإطلاق النار. 

وقال وزير الداخلية خلال تواجده قرب أنقاض مبنى في مدينة بات يام جنوب تل أبيب تعرض لضربة إيرانية أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال “يجب أن نعزز دعمنا لإسرائيل”. 

وأعلنت إسرائيل أن هدفها من الحرب ضد إيران، منع الجمهورية الإسلامية من تطوير سلاح نووي. 

من جانبه، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر زيارة الوزير الألماني بأنها “بادرة تضامن” داعيا المجتمع الدولي إلى إعادة فرض العقوبات على إيران. 

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس أبدى منتصف حزيران/يونيو على هامش مشاركته في قمة مجموعة السبع في كندا، تأييد برلين القوي للضربات الواسعة التي تشنها إسرائيل على إيران. 

وقال في مقابلة مع قناة “زي دي اف” الألمانية، “هذه مهمة قذرة تؤديها إسرائيل نيابة عنا جميعا. نحن أيضا ضحايا هذا النظام (في إيران). هذا النظام… جلب الموت والدمار للعالم”. 

وأقرت إسرائيل بوقوع ما لا يقل عن 50 ضربة صاروخية إيرانية في كل أنحاء البلاد خلال الحرب، ما أسفر عن مقتل 28 شخصا، لكن الحجم الفعلي للأضرار غير معلن بسبب القيود العسكرية الصارمة المفروضة على التغطية الإعلامية.

وفي إيران، أسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل ما لا يقل عن 627 مدنيًا وإصابة نحو 4900 آخرين، وفقًا للأرقام الرسمية.

فيد/ها/لين

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