وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد بالرد على هجوم الحوثيين

reuters_tickers

2دقائق

القاهرة (رويترز) – توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بالرد على جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران وذلك بعد أن اعترض الجيش الإسرائيلي صاروخا أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل.

وقال كاتس في بيان “مصير اليمن هو مصير طهران”، في إشارة إلى الصراع الذي استمر 12 يوما الشهر الماضي واستهدفت إسرائيل خلاله برامج إيران النووية والصاروخية.

وتابع “بعد أن ضربنا رأس الأفعى في طهران، سنستهدف الحوثيين في اليمن أيضا. من يرفع يده ضد إسرائيل، ستُقطع يده”.

وتهدد إسرائيل جماعة الحوثي بحصار بحري وجوي إذا استمرت في هجماتها على إسرائيل. ويقول الحوثيون إن هجماتهم تأتي في إطار التضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023، يستهدف الحوثيون، الذين يسيطرون على معظم أنحاء اليمن، إسرائيل وحركة الشحن في البحر الأحمر مما عطل التجارة العالمية.

وتسنى اعتراض معظم الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقوها، والتي بلغ عددها عشرات، أو لم تصل إلى هدفها. ونفذت إسرائيل سلسلة من الضربات ردا على هذه الهجمات.

وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي في منشور على منصة إكس “ظننا أننا انتهينا من الصواريخ القادمة إلى إسرائيل، لكن الحوثيين أطلقوا صاروخا هناك. لحسن الحظ، نظام الاعتراض الإسرائيلي المذهل يسمح لنا بالذهاب إلى المخابئ والانتظار لحين زوال الخطر. ربما يتعين أن تزور قاذفات بي-2 اليمن!”.

وشن طيارون أمريكيون هجمات بقاذفات بي-2 على مواقع إيران النووية خلال الحرب الجوية التي استمرت 12 يوما.