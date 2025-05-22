وزير الصحة الفلسطيني: فقدنا 29 طفلا ومسنا لأسباب مرتبطة بالجوع في غزة

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جنيف (رويترز) – قال وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان يوم الخميس إن 29 طفلا ومسنا لقوا حتفهم لأسباب مرتبطة بالجوع في غزة خلال اليومين الماضيين، وإن آلافا آخرين عرضة للخطر.

ومن المتوقع أن يبدأ وصول المساعدات الغذائية إلى سكان غزة يوم الخميس بعد أن سمحت إسرائيل بدخول أولى الشاحنات بعد حصار دام 11 أسبوعا لكن مسؤولين فلسطينيين ومن منظمات الإغاثة يقولون إن هذا لا يلبي إلا جزءا يسيرا من الاحتياجات.

وقال أبو رمضان للصحفيين في بادئ الأمر إن 29 طفلا لقوا حتفهم في اليومين الماضيين، مشيرا إلى أنها وفيات ناجمة عن الجوع. لكنه أوضح لاحقا أن هذا العدد يتضمن كبار السن والأطفال.

وردا على طلب تعليق منه بشأن تصريحات سابقة أدلى بها مسؤول في الأمم المتحدة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن احتمال وفاة 14 ألف رضيع إذا لم تكن هناك مساعدات، قال “رقم 14 ألفا واقعي للغاية، وربما يكون أقل من الواقع”.

وفرضت إسرائيل حصارا على جميع الإمدادات في مارس‭‭‭ ‬‬‬آذار، متهمة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بالاستيلاء على شحنات لمقاتليها، وهي تهمة تنفيها الحركة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أفاد مرصد عالمي للجوع بأن نصف مليون شخص في قطاع غزة يواجهون الجوع.

وقال أبو رمضان إن سبعة أو ثمانية فقط من أصل 36 مستشفى في غزة تعمل جزئيا وإن أكثر من 90 بالمئة من المخزونات الطبية نفدت بسبب الحصار.

وأضاف أن المعلومات المتوفرة لديه تشير إلى دخول ما بين 90 و100 شاحنة محملة بالمساعدات إلى جنوب غزة ووسطها.

وعندما سئل عما إذا كانت هناك أي إمدادات طبية بينها، قال إن المعلومات لديه تفيد بأن ما وصل طحين للمخابز فقط.