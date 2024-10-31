وزير المالية الإسرائيلي يعتزم تمديد التعاون مع البنوك الفلسطينية لمدة شهر آخر

reuters_tickers

1دقيقة

القدس (رويترز) – قال المتحدث باسم بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي يوم الخميس إن الوزير سيوقع، تحت ضغط من وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، على تمديد التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية لمدة شهر آخر بعد موافقة مجلس الوزراء.

ومدد سموتريتش في يونيو حزيران تفويضا يسمح بالتعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية في الضفة الغربية لمدة أربعة أشهر حتى نهاية أكتوبر تشرين الأول.

ويسمح هذا التفويض للبنوك الإسرائيلية بإتمام المدفوعات بالشيقل للخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية دون التعرض لخطر الاتهام بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبدون هذا التفويض، تنقطع العلاقة بين البنوك الفلسطينية والنظام المالي الإسرائيلي.