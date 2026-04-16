وزير المالية اللبناني: عقدنا اجتماعات جيدة مع صندوق النقد الدولي

واشنطن 16 أبريل نيسان (رويترز) – قال وزير المالية اللبناني ياسين جابر يوم الخميس إن حكومته عقدت اجتماعات جيدة مع صندوق النقد الدولي، وإنها لا تزال ملتزمة بالعمل معه للتوصل إلى برنامج.

وأوضح جابر، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن الأحداث الجارية، بما فيها الضربات الإسرائيلية المكثفة على لبنان، أدت إلى تأخير العملية، لكنه أضاف أن المسؤولين ملتزمون بالمضي قدما في الخطوات اللازمة للتوصل إليه.

وقال “هدفنا كحكومة هو التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج… سنبدأ باتفاق على مستوى الخبراء ثم ننتقل إلى برنامج”.

وأضاف أن الحرب تسببت في أضرار تُقدر بنحو سبعة مليارات دولار. وأوضح أنه يجري تقييم بقية الأضرار لكنها ستكون هائلة.

وأشار إلى أن لبنان يعمل مع البنك الدولي لتقديم تقييم سريع للأضرار، لكنه أكد على ضرورة وقف الهجمات أولا. ودمرت القوات الإسرائيلية جسرا رئيسيا يوم الخميس وشنت غارات الأسبوع الماضي على بيروت دون إنذار مسبق.

واتفق الطرفان في وقت سابق من يوم الخميس على وقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام في الصراع بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، والذي تجدد بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

(إعداد علي خفاجي ومروة غريب للنشرة العربية)