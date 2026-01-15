وزير باكستاني: ترتيبات جارية لاتفاق دفاعي مع السعودية وتركيا

إسطنبول 15 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال وزير الإنتاج الدفاعي الباكستاني رضا حياة حراج إن باكستان والسعودية وتركيا أعدت مسودة اتفاق دفاعي بعد مفاوضات استمرت نحو عام، في مؤشر على سعي محتمل للتحصن في مواجهة تصاعد العنف بالمنطقة خلال العامين الماضيين.

وأضاف لرويترز أمس الأربعاء أن الاتفاق المحتمل بين القوى الثلاث منفصل عن الاتفاق الثنائي السعودي الباكستاني المعلن العام الماضي. وأضاف أن إتمام الاتفاق يتطلب توافقا نهائيا بين الدول الثلاث.

وأردف في مقابلة “الاتفاق الثلاثي بين باكستان والسعودية وتركيا قيد الإعداد بالفعل”.

وقال “مسودة الاتفاق لدينا ولدى كل من السعودية وتركيا. وتجري الدول الثلاث مداولات بشأنها. ظل هذا الاتفاق مطروحا طوال الأشهر العشرة الماضية”.

وردا على سؤال في مؤتمر صحفي عقد في إسطنبول اليوم بشأن التقارير الإعلامية المتعلقة بالمفاوضات بين الأطراف الثلاثة، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن المحادثات أجريت لكن لم يتم توقيع أي اتفاق.

وأشار فيدان إلى ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والثقة لتجاوز حالات انعدام الثقة التي ترتبت عليها “شقاقات ومشكلات” أدت إلى ظهور قوى خارجية مهيمنة، أو إلى حروب وعدم استقرار ناجم عن الإرهاب في المنطقة.

وقال فيدان “في نهاية المطاف، لدينا اقتراح كهذا: يجب على جميع دول المنطقة أن تتكاتف لإيجاد منصة تعاون بشأن قضية الأمن”. وأضاف أن القضايا الإقليمية يمكن حلها عندما “تشعر الدول المعنية بالثقة المتبادلة”.

وأضاف “في الوقت الراهن، تعقد اجتماعات ومحادثات، لكننا لم نوقع أي اتفاقية. وتتمثل رؤية رئيسنا في إيجاد منصة شاملة ترسخ تعاونا أوسع نطاقا واستقرارا أكبر”، دون أن يذكر باكستان أو السعودية بالاسم.

