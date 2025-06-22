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وزير بريطاني: أُخطرنا بالهجمات الأمريكية على إيران ولم نتلق طلبا للمساعدة

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لندن (رويترز) – قال وزير التجارة البريطاني جوناثان رينولدز يوم الأحد إن بريطانيا لم تتلقَ طلبا أمريكيا لاستخدام قاعدة دييجو جارسيا التابعة لها في القصف الأمريكي على إيران، ولكن جرى إخطارها قبل الهجوم.

وأكد رينولدز أن بريطانيا نقلت أصولا عسكرية إلى المنطقة، وستتخذ “جميع الإجراءات اللازمة” للدفاع عن حلفائها الرئيسيين في حال تعرضهم للتهديد.

وأضاف أن رئيس الوزراء كير ستارمر تحدث مع زعماء دول حليفة يوم الأحد.

وذكر لشبكة سكاي نيوز “لم نتلق أي طلب.. أعلم أنه في كثير من الأحيان، بسبب الأصول العسكرية البريطانية، مثل قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في أكروتيري (في قبرص) أو قاعدة دييجو جارسيا، نتلق هذا الطلب أحيانا. لكن لم نتلق هذا الطلب في هذه الحالة”.

وأضاف رينولدز أن بريطانيا جرى إخطارها بالقصف.

وقال “لا أستطيع أن أخبركم متى علمنا بالأمر تحديدا، ولكن جرى إخطارنا، كما هو متوقع”.

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