وزير خارجية ألمانيا يحث نظيره الإسرائيلي على السماح بدخول مزيد من المساعدات غزة
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برلين (رويترز) – انتقد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يوم الخميس ممارسات إسرائيل في قطاع غزة.
وجدد في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر في برلين الدعوة للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
كما استنكر فاديفول إعلان الحكومة الإسرائيلية السماح ببناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.
وقال إن ألمانيا ستواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة، مضيفا أن إسرائيل بحاجة للدفاع عن نفسها.