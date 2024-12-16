وزير خارجية إسرائيل يتهم رئيس وزراء أيرلندا بمعاداة للسامية

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القدس (رويترز) – اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس يوم الاثنين بمعاداة السامية، وذلك خلال دفاعه عن قرار إسرائيل إغلاق سفارتها في دبلن بسبب سياسات أيرلندا.

وقال ساعر في بيان “هناك فرق بين الانتقاد ومعاداة السامية المستندة إلى نزع الشرعية عن إسرائيل وتجريدها من إنسانيتها وتبني معايير مزدوجة تجاهها”.

وأشار إلى دعم أيرلندا لما وصفها بالإجراءات “المسيسة” ضد زعماء إسرائيليين من قبل المحكمة الجنائية الدولية وكذلك دعم أيرلندا لإجراء في محكمة العدل الدولية يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بسبب حملتها في غزة.

وقال ساعر “رئيس الوزراء الأيرلندي المعادي للسامية سايمون هاريس قال في مقابلة الليلة الماضية إن أيرلندا ليست معادية لإسرائيل، لكن أيرلندا تعارض تماما تجويع الأطفال… هل تجوّع إسرائيل الأطفال؟”

وأردف وزير الخارجية قائلا إن “إسرائيل تعمل على تمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة ومنع سقوط ضحايا من المدنيين بينما تنهب حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تلك المساعدات وتستخدم المدنيين دروعا بشرية”.

وسلط قرار إغلاق السفارة الإسرائيلية في دبلن الضوء على العزلة الدولية المتزايدة لإسرائيل بسبب حرب غزة التي اندلعت بعد هجوم قاده مقاتلون من حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

ورفض هاريس انتقادات إسرائيل، ووصف قرار إغلاق السفارة بأنه مؤسف جدا، وقال إن أيرلندا ستدافع دوما عن حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وبحسب إحصاءات إسرائيل، أودى هجوم حماس بحياة نحو 1200 إسرائيلي وأجنبي، فضلا عن اقتياد أكثر من 250 رهينة إلى غزة.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن الحملة الإسرائيلية اللاحقة والمستمرة أدت إلى مقتل أكثر من 45 ألف فلسطيني حتى الآن ونزوح معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة وتدمير مساحات شاسعة من القطاع.