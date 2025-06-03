وزير خارجية إيران: سنرد على المقترح الأمريكي لتسوية الملف النووي وفقا لمصالحنا

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القاهرة (رويترز) – قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران سترد بشكل مناسب خلال الأيام القادمة على مقترح من الإدارة الأمريكية بشأن تسوية الملف النووي الإيراني “بما يتناسب مع مصالح الجمهورية الإسلامية”، مشيرا إلى أن موعد ومكان الجولة الجديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة لم يتحدد حتى الآن.

وأجرت طهران وواشنطن خمس جولات من المحادثات بشأن الملف النووي الإيراني منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير كانون الثاني.

وقال عراقجي في مقابلة مع قناة النيل للأخبار أذيعت يوم الثلاثاء تعليقا على اجتماعه يوم الاثنين في القاهرة مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن الاجتماع كان جيدا “وطرحنا وجهات نظرنا. لكن لم نكن مرتاحين للتقرير الأخير الذي صدر عن جروسي حيث لم يكن منصفا. وقد نبهت جروسي بهذا الشأن”.

وأضاف عراقجي في مقابلة نادرة لمسؤول إيراني كبير مع التلفزيون المصري الرسمي “قلت له إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب ألا تخرج عن مسارها الفني والتقني، ويجب ألا تتحول إلى مؤسسة سياسية أو تكون أداة لبعض الدول وبعض القوى، ويجب أن تؤدي دورها الحيادي”.

واستطرد قائلا “جروسي طمأنني بأن الوكالة تتجه نحو القضايا الفنية والتقنية ولا تسمح بدخول الرغبات السياسية لبعض الدول في تقاريرها، لكن طبعا تبقى هناك بعض التساؤلات بهذا الشأن”.

وكان دبلوماسي إيراني كبير قال لرويترز يوم الاثنين إن طهران تعتزم رفض المقترح الأمريكي، ووصفه بأنه “غير قابل للتنفيذ” ولا يراعي مصالح إيران ولا يتضمن أي تخفيف لموقف واشنطن بشأن تخصيب اليورانيوم.

وأبلغ الدبلوماسي الكبير، المقرب من فريق التفاوض الإيراني، رويترز بأن “إيران تُعد ردا سلبيا على المقترح الأمريكي وهو ما يمكن تفسيره على أنه رفض للعرض الأمريكي”.

وذكر عراقجي أن التعاون بين مصر وإيران سيساعد في تحقيق الاستقرار وخفض التصعيد في المنطقة وعبر عن ارتياح بلاده للدعم المصري للمفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بملف الملاحة في البحر الأحمر، قال وزير الخارجية الإيراني خلال المقابلة إن طهران تتفهم تماما “مخاوف مصر في البحر الأحمر… خلال المدة الأخيرة واجهت الملاحة البحرية بعض المشاكل وتضررت منها مجموعة من الدول ومنها مصر”.

وألمح عراقجي إلى إمكانية وقف الحوثيين في اليمن عملياتهم في البحر الأحمر إذا جرى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.