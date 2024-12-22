وزير خارجية تركيا من دمشق: لا مكان للمسلحين الأكراد في مستقبل سوريا

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أنقرة (رويترز) – قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عقب محادثات في دمشق يوم الأحد مع رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع إنه لا يوجد مكان لمسلحي وحدات حماية الشعب الكردية في مستقبل سوريا وإنه يجب تفكيكها، كما طالب بضرورة رفع جميع العقوبات المفروضة على دمشق لإعادة بناء البلاد.

وقال فيدان متحدثا إلى جوار الشرع إن الإدارة الجديدة في دمشق أبدت استعدادها لأخذ زمام المبادرة في إدارة السجون المحتجز بها أعضاء من تنظيم الدولة الإسلامية في شمال شرق سوريا، وهي المهمة التي كانت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن بقيادة وحدات حماية الشعب تتولاها حتى الآن.

وقال فيدان إنه يعتقد أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيتخذ نهجا مختلفا بشأن الوجود الأمريكي والشراكة مع قوات سوريا الديمقراطية بمجرد توليه منصبه.