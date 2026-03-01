The Swiss voice in the world since 1935
وزير خارجية عُمان: باب الدبلوماسية لا يزال مفتوحا بين إيران وأمريكا

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القاهرة أول مارس آذار (رويترز) – قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي اليوم الأحد إن باب الحوار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران لا يزال مفتوحا في وقت يستمر فيه التوتر بين البلدين بالمنطقة.

وكتب الوزير العماني على إكس “ما زلت أؤمن بقدرة الدبلوماسية على حل هذا النزاع. وكلما أسرعنا في استئناف المحادثات، كان ذلك أفضل للجميع”.

وتضطلع سلطنة عمان بدور الوساطة في المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران.

(تغطية صحفية منة علاء الدين وأحمد طلبة – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

