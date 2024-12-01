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وزير دفاع إسرائيلي سابق يتهم الجيش بالتطهير العرقي في غزة

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من كريسبيان بالمر

القدس (رويترز) – اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعلون إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي في قطاع غزة، ما أثار تنديدات شديدة من الحكومة.

وقال يعلون الجنرال السابق ذو المواقف المتشددة لوسائل إعلام إسرائيلية إن المتشددين في الحكومة اليمينية المتطرفة التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعون إلى ملاحقة الفلسطينيين من شمال غزة ويريدون إعادة إنشاء مستوطنات يهودية هناك.

وذكر يعلون لهيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) يوم الأحد “أنا ملزم بالتحذير مما يحدث هناك ويجري إخفاؤه عنا”. وأضاف “في نهاية المطاف، يجري ارتكاب جرائم حرب”.

ويعلون رئيس سابق لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي وكان أيضا وزيرا للدفاع في حكومة نتنياهو من 2013 إلى 2016، وتحول منذ ذلك الحين إلى انتقاد نتنياهو بشكل لاذع.

واتهم حزب ليكود، الذي ينتمي إليه نتنياهو، يعلون بنشر “أكاذيب مفتراة”، بينما يقول وزير الخارجية جدعون ساعر إن اتهامات يعلون لا أساس لها. وساعر رئيس لحزب صغير ينتمي إلى تيار اليمين.

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