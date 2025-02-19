وزير يمني يطالب باعتقال قادة حوثيين يشاركون في تشييع حسن نصر الله

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القاهرة (رويترز) – طالب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني يوم الأربعاء باعتقال مجموعة من قادة حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران قال إنها ستشارك في تشييع جنازة الأمين العام السابق لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله في بيروت.

وقُتل نصر الله، الذي شغل منصب الأمين العام لحزب الله لأكثر من 30 عاما، في 27 سبتمبر أيلول خلال فترة شهدت تكثيف الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان. ومن المقرر أن يتم تشييع جنازته في 23 فبراير شباط.

وكتب الإرياني على موقع إكس “نطالب الحكومة اللبنانية ضبط قيادات ميليشيا الحوثي الإرهابية المتورطة في جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، والمصنفة في عدد من الدول بينها أمريكا، جماعة إرهابية، فورا، وتسليمهم للحكومة اليمنية” المنافسة والمعترف بها دوليا.

ولم يذكر أسماء القادة الحوثيين.

كما لم يتسن الحصول على تعليق على الفور من الحكومة اللبنانية أو من قادة الحوثيين.

ولم يعلن الحوثيون رسميا عن مشاركة وفد في مراسم التشييع، لكن قناة المسيرة التابعة لهم ذكرت أن وفدا من اليمن سيشارك.

وقال الإرياني “نؤكد أن تحركات هذه القيادات الإرهابية المرتبطة بشكل وثيق بموجة الهجمات الإرهابية على السفن التجارية وناقلات النفط، وفي هذا التوقيت، ليست مجرد مشاركة في التشييع الذي يستغل كغطاء لتجميع قيادات المحور الإيراني، وإنما لتقييم الوضع بعد الضربات التي تلقاها”.

وكان الوزير اليمني يشير إلى الهجمات التي شنتها إسرائيل في الفترة الماضية ضد الجماعات المدعومة من إيران في المنطقة بما في ذلك حزب الله والحوثيين.

وشنت الجماعتان هجمات ضد إسرائيل أثناء حربها في غزة، وذلك لإسناد الفلسطينيين.

ونفذ الحوثيون الذين يسيطرون على شمال اليمن أكثر من 100 هجوم على سفن قبالة سواحل البلاد منذ نوفمبر تشرين الثاني 2023، مما تسبب في اضطرابات لحركة الشحن العالمية وتغيير مسارات وخسائر.

وأدى هجوم قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى مقتل حوالي 1200 شخص في جنوب إسرائيل، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.

وأدت العملية التي شنتها إسرائيل ردا على الهجوم إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني، وفقا لمسؤولي الصحة الفلسطينيين، إلى جانب تدمير مساحات شاسعة من قطاع غزة وتشريد مئات الآلاف.