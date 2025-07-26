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وسائل إعلام: هجوم مسلح على محكمة بجنوب شرق إيران

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(رويترز) – ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن مسلحين من جماعة جيش العدل المنتمية للبلوش السنة هاجموا محكمة في إقليم سستان وبلوشستان المضطرب في جنوب شرق إيران. 

    وقالت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء إن انتحاريا ربما شارك في الهجوم الذي وقع في زاهدان عاصمة الإقليم.       وأضافت الوكالة أن دوي انفجارات وإطلاق نار سُمع في محيط مبنى المحكمة، مشيرة إلى أن جماعة جيش العدل أعلنت في بيان لها مسؤوليتها عن الهجوم.     وأفادت وكالة مهر للأنباء بنقل عدد من الجرحى إلى المستشفى.     وقالت منظمة (حال وش) لحقوق الإنسان التابعة للبلوش، نقلا عن شهود، إن عددا من موظفي المحكمة وأفراد الأمن قُتلوا أو أُصيبوا عندما اقتحم المهاجمون غرف القضاة.       ويعد إقليم سستان وبلوشستان القريب من الحدود مع باكستان وأفغانستان موطنا لأقلية البلوش السنية في إيران، وهي أقلية تشكو دوما من التهميش الاقتصادي والإقصاء السياسي.     وكثيرا ما يشهد الإقليم اشتباكات بين قوات الأمن وجماعات مسلحة منها مسلحون سنة وانفصاليون يقولون إنهم يقاتلون من أجل المزيد من الحقوق والاستقلال. وتتهم الحكومة الإيرانية بعضهم بأنهم على صلات بقوى أجنبية وبالضلوع في عمليات تهريب عبر الحدود والتمرد.

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