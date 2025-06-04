وسط حرب غزة.. صادرات الصناعة العسكرية الإسرائيلية تقفز 13% في 2024

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القدس (رويترز) – قالت الحكومة الإسرائيلية يوم الأربعاء إن صادرات صناعات الدفاع الإسرائيلية ارتفعت 13 بالمئة في 2024 لتصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ نحو 15 مليار دولار، وذلك بقيادة أنظمة الصواريخ والقذائف وأنظمة الدفاع الجوي، وذهب أكثر من نصف الشحنات إلى جيوش أوروبية.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان أن الصادرات العسكرية زادت بأكثر من المثلين على مدى السنوات الخمس الماضية، لتصل قيمتها إلى ما يقرب من 15 مليار دولار في 2024.

وقالت الوزارة إنه منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، تعمل الصناعات الدفاعية الإسرائيلية في حالة طوارئ وتنتج الأسلحة على مدار الساعة مع الحفاظ على التصنيع للعملاء الأجانب.

وقال المدير العام لوزارة الدفاع أمير بارام “الرقم الجديد غير المسبوق في صادرات الدفاع الإسرائيلية الذي تحقق خلال عام من الحرب يعكس التقدير العالمي المتزايد للقدرات التكنولوجية الإسرائيلية التي أثبتت جدواها”.

وأضاف “كان للأنظمة الإسرائيلية صدى في جميع أنحاء الشرق الأوسط خلال العام الماضي. المزيد من الدول ترغب في حماية مواطنيها باستخدام معدات الدفاع الإسرائيلية”.

وقالت الوزارة إن العقود من أوروبا شهدت نموا كبيرا في العام الماضي، إذ شكلت الصادرات إلى القارة 54 بالمئة من الإجمالي، ارتفاعا من 36 بالمئة في 2023. وجاءت منطقة آسيا والمحيط الهادي في المرتبة الثانية بما يعادل 23 بالمئة ثم الولايات المتحدة بما يعادل تسعة بالمئة.

وشكلت أنظمة الصواريخ والقذائف وأنظمة الدفاع الجوي 48 بالمئة من الصادرات الدفاعية، تلتها المركبات وناقلات الجنود المدرعة بما يعادل تسعة بالمئة، ثم الأقمار الصناعية وأنظمة الفضاء والرادار والحرب الإلكترونية والطائرات المأهولة وإلكترونيات الطيران بما يعادل ثمانية بالمئة لكل منها.