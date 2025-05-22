وصول بعض الدقيق وأغذية الأطفال لسكان غزة مع تخفيف الحصار

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال مسؤولون فلسطينيون إنه سيبدأ وصول الدقيق (الطحين) وغيره من المساعدات الغذائية إلى بعض من أشد سكان غزة احتياجا يوم الخميس بعد أن سمحت إسرائيل بدخول بعض الشاحنات إلى القطاع لكن الكمية لا تكفي إطلاقا لتعويض النقص الناجم عن الحصار المستمر منذ 11 أسبوعا.

وقالت إسرائيل إنها سمحت بدخول 100 شاحنة محملة أيضا بأغذية الأطفال ومعدات طبية إلى القطاع يوم الأربعاء بعدما أعلنت قبل يومين عن أول تخفيف للقيود تحت ضغط دولي متزايد.

ومنعت إسرائيل في مارس آذار دخول أي إمدادات للقطاع، واتهمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بالاستيلاء على المساعدات وتقديمها لمقاتليها، وهو ما تنفيه الحركة.

وذكرت الأمم المتحدة أن ربع سكان القطاع، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة تقريبا، معرضون لخطر المجاعة.

وقال أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في غزة لرويترز “بعض المخابز راح تستلم طحين اليوم لتبدأ في إنتاج الخبز، والتوزيع راح يبدأ بعدها خلال اليوم”.

وذكر أنه لم يدخل القطاع إلا 90 شاحنة فقط. وأوضح “أثناء وقف إطلاق النار كان في 600 شاحنة بيدخلوا غزة كل يوم، وهذا معناه إنه الكميات الحالية هي نقطة في محيط أو فعليا لاشيء”.

وأضاف أن المخابز المدعومة من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ستتولى إنتاج الخبز ويقوم موظفو البرنامج بتوزيعه، وهو نظام محكم أكثر من ذي قبل عندما كانت المخابز تبيعه مباشرة للسكان بسعر أقل.

واستطرد الشوا يقول “الفكرة هي محاولة الوصول للعائلات الأكثر احتياجا والأمس الحاجة للطعام، هذه فقط البداية”.