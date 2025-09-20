وصول زوجين بريطانيين مسنّين افرجت عنهما أفغانستان إلى لندن

وصل الزوجان البريطانيان المسنان اللذان أفرجت عنهما سلطات طالبان إلى لندن السبت، بعد احتجازهما في أفغانستان لنحو ثمانية أشهر، على ما شاهد مراسل وكالة فرانس برس.

وصل بيتر رينولدز (80 عاما) وباربرا رينولدز (76 عاما) بعد الظهر إلى مطار هيثرو اللندني على متن رحلة تجارية من قطر، الدولة التي توسطت من أجل إطلاق سراحهما، والتي توجها اليها الجمعة بعد الافراج عنهما.

وكان البريطانيان تزوجا في كابول في العام 1970، وأمضيا حوالى عقدين في أفغانستان حيث يديران جمعية تقدّم برامج تعليمية للأطفال والنساء.

ومذاك، حصلا على الجنسية الأفغانية، بينما أكدت سلطات طالبان مرارا أنّ محاكمتهما تتمّ بناء على أنّهما مواطنان.

ورفض مسؤولو طالبان الإفصاح عن سبب توقيفهما في شباط/فبراير أثناء عودتهما إلى منزلهما في ولاية باميان في وسط البلاد.

في الأشهر الأخيرة، خاض أبناء الزوجين حملة عبر الصحافة العالمية لدعم قضية والديهم، كما أعربوا عن القلق على حياتهما في حال بقيا رهن الاحتجاز.

وكانت الدوحة توسّطت للإفراج عن أجانب آخرين كانوا محتجزين في أفغانستان.

في آذار/مارس، أفرجت سلطات طالبان عن الأميركي جورج غليزمان بعد احتجازه لعامين، ثم عن الأميركية فاي هول التي كانت أوقفت مع الزوجين البريطانيين في شباط/فبراير، وجرت العمليتين بجهود قطرية.

