وصول سفينة محمد بن راشد الإنسانية إلى ميناء العريش المصري محمّلة مساعدات إغاثية لقطاع غزة
وصلت سفينة محمد بن راشد الإنسانية إلى ميناء العريش المصري، ضمن عملية “الفارس الشهم 3″، محمّلة مساعدات إنسانية وإغاثية مخصصة لدعم قطاع غزة، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأربعاء.
وذكرت الوكالة أنّ ذلك يأتي “في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة لدولة الإمارات للتخفيف من معاناة المدنيين، لا سيما الأطفال والنساء وكبار السن”.
السفينة محمّلة “مساعدات متنوعة بإجمالي حمولة تتجاوز 7,300 طن، تشمل مواد غذائية أساسية، ومستلزمات إيواء وكسوة شتوية”، إضافة إلى مكملات غذائية مخصصة للأطفال والنساء، وذلك استجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة في القطاع.
وساهم في تجهيز حمولة السفينة عدد من المؤسسات الخيرية والإنسانية في دولة الإمارات، بحسب المصدر نفسه.
هت/ود