وصول طائرة المساعدات الإماراتية التاسعة إلى أفغانستان

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة الإماراتية وصول طائرة المساعدات الإنسانية التاسعة إلى أفغانستان منذ بداية أزمة الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 2200 شخص، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي والبحري الإغاثي من دولة الإمارات لمساندة أفغانستان في التعامل مع تداعيات الزلزال والوقوف إلى جانب الشعب الأفغاني في هذه الظروف الصعبة، بحسب الوكالة الإماراتية الرسمية.

ويُعد الزلزال الذي ضرب شرق أفغانستان الأسبوع الماضي الأكثر حصدا للأرواح في التاريخ الحديث للبلد.

ونقلت الوكالة عن عيسى الظاهري، سفير دولة الإمارات في أفغانستان، قوله إن “دولة الإمارات ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية والإيوائية عبر جسر جوي وبحري”، مشيرا إلى “الجهود الخاصة بتوفير المساعدات من السوق المحلي لضمان سرعة وصولها وتغطية الاحتياجات العاجلة للمتضررين”.

هت/الح

