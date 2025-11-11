وفاة الممثل الإيراني إرشادي عن 78 عاما بعد صراع مع السرطان

afp_tickers

2دقائق

توفي الممثل الإيراني همايون إرشادي عن عمر يناهز 78 عاما الثلاثاء بعد صراع مع مرض السرطان، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

عُرف إرشادي عالميا بدوره المميز في فيلم “طعم الكرز” (1997) للمخرج الراحل عباس كيارستمي، الحائز على السعفة الذهبية، والذي يروي قصة رجل يائس يبحث عمن يدفنه بعد انتحاره الذي خطط له.

حقق الفيلم شهرة عالمية لإرشادي وبداية مسيرة تمثيلية متأخرة لكن حظيت باحترام كبير.

وُلد إرشادي في مدينة اصفهان بوسط إيران عام 1947 ودرس الهندسة المعمارية قبل دخوله عالم السينما.

كما وصلت أعماله إلى الجمهور العالمي من خلال مشاركته في إنتاجات هوليوودية مثل فيلم “عداء الطائرة الورقية” (2007).

وشارك أيضا في فيلم “رجل مطلوب بشدة” (2014) وظهر لفترة وجيزة في فيلم “زيرو دارك ثيرتي” (2012).

وأكدت دار السينما الإيرانية وفاته وقدمت تعازيها للوسط الفني، مشيدة بإرشادي كشخصية بارزة في السينما والمسرح والتلفزيون.

ووصفته المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني في منشور على إكس بأنه “ممثل نبيل ومميز في السينما الإيرانية”، معبرة عن حزنها لوفاته.

ركخ/غد/لين