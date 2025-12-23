وفاة رئيس أركان الجيش الليبي في تحطم طائرة كانت تقله في تركيا

reuters_tickers

3دقائق

أنقرة/طرابلس 23 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء إن رئيس أركان الجيش الليبي محمد علي أحمد الحداد توفي جراء تحطم طائرة كانت تقله بعد مغادرة العاصمة التركية أنقرة، مضيفا أنها كانت تقل أربعة آخرين.

وذكر الدبيبة في بيان “ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد ومرافقيه… إثر فاجعة وحادث أليم أثناء عودتهم من رحلة رسمية من مدينة أنقرة التركية”.

وأضاف “هذا المصاب الجلل خسارة كبيرة للوطن وللمؤسسة العسكرية ولجميع أبناء الشعب إذ فقدنا رجالا خدموا بلادهم بإخلاص وتفان وكانوا مثالا في الانضباط والمسؤولية والالتزام الوطني”.

وأشار إلى أن “رئيس أركان القوات البرية الفريق ركن الفيتوري غريبيل، ومدير جهاز التصنيع العسكري العميد محمود القطيوي، ومستشار رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الأستاذ محمد العصاوي دياب، والمصور بمكتب إعلام رئيس الأركان العامة الأستاذ محمد عمر أحمد محجوب” كانوا يرافقون الحداد على متن الطائرة.

ومن ناحيته، قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا اليوم الثلاثاء عبر منصة إكس إن الطائرة أقلعت من مطار أسن بوغا في أنقرة الساعة 1710 بتوقيت جرينتش متجهة إلى طرابلس قبل انقطاع الاتصال اللاسلكي معها في الساعة 1752 بتوقيت جرينتش. وأضاف أن السلطات عثرت على حطام الطائرة بالقرب من قرية كسيك كاواك التابعة لقضاء هايمانا قرب أنقرة.

وقال إن الطائرة، وهي من طراز داسو فالكون-50، طلبت الهبوط الاضطراري بينما كانت في أجواء هايمانا، إلا أنه لم يتسن التواصل معها بعد ذلك.

ولم يتضح بعد سبب تحطم الطائرة.

وقال وزير العدل التركي يلماز تونج إن هناك تحقيقا جاريا في الحادث.

وذكرت حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقرا في بيان أن الدبيبة وجه وزير الدفاع بإرسال وفد رسمي إلى أنقرة لمتابعة الإجراءات.

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي تعترف بها الأمم المتحدة حدادا رسميا في البلاد لمدة ثلاثة أيام.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع عن زيارة رئيس الأركان الليبي إلى أنقرة، مشيرة إلى أنه التقى بنظيره التركي سلجوق بيرقدار أوغلو ووزير الدفاع يشار غولر وقادة عسكريين آخرين.

وقع الحادث بعد يوم من إقرار البرلمان التركي قرارا بتمديد فترة نشر جنود أتراك في ليبيا لمدة عامين إضافيين.

(إعداد محمد أيسم وأميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)