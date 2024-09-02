وفاة فلسطيني في الحجز مع استمرار العملية الإسرائيلية بالضفة الغربية

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من علي صوافطة

رام الله (رويترز) – سلمت القوات الإسرائيلية يوم الاثنين جثمان رجل فلسطيني اعتُقل قبل ساعات في الضفة الغربية المحتلة إلى السلطات الصحية الفلسطينية، مع استمرار عملية ضخمة في مدينة جنين المضطربة لليوم السادس.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه تسلم جثمان أيمن راجح عابد البالغ من العمر 58 عاما من قرية كفر دان، خارج جنين مباشرة بعد اعتقاله فجر يوم الاثنين. وقال وسام بكر مدير مستشفى جنين الحكومي إن الجثة تحمل علامات الضرب والتعذيب.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عابد احتُجز في أثناء “عمليات مكافحة الإرهاب” وتعرض “لأزمة قلبية” لدى وصوله إلى مركز احتجاز. وقدم طاقم طبي من الجيش إسعافات أولية له، قبل إجلائه إلى المستشفى في جنين.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “الجيش على علم بالتقارير التي تفيد بوفاة المشتبه به في أثناء إجلاء الهلال الأحمر له”، مضيفا أن تفاصيل الحادث قيد المراجعة.

وقع الحادث بينما وسعت القوات الإسرائيلية عملياتها في جنين إلى القرى المحيطة بالمدينة، حيث واصلت الجرافات حفر الشوارع والطرق الرئيسية للعثور على قنابل.

وبدأت إسرائيل العملية، وهي واحدة من أكبر العمليات منذ أشهر، يوم الأربعاء الماضي، قائلة إن الجماعات المسلحة المدعومة من إيران تخطط لمهاجمة أهداف مدنية.

وشارك مئات الجنود مدعومين بطائرات مسيرة وطائرات هليكوبتر في العملية التي تسببت في أضرار جسيمة للمنازل والبنية التحتية في جنين ومخيم اللاجئين المزدحم المجاور للمدينة.

وقُتل ما لا يقل عن 29 فلسطينيا، وأعلنت فصائل مسلحة منها حماس والجهاد الإسلامي أن معظمهم أعضاء بها. وأفادت السلطات الصحية الفلسطينية بأن 121 شخصا آخرين أصيبوا.

وقُتل رجل غربي مدينة جنين في وقت متأخر من مساء يوم الأحد.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يوم الاثنين إن مواطنا أصيب برصاصة في صدره في بلدة قباطية قرب جنين، ووصفت حالته بالخطيرة.