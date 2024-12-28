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وفاة نجمة فيلم “روميو وجولييت” أوليفيا هاسي عن 73 عاما

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توفيت الممثلة البريطانية أوليفيا هاسي الجمعة عن 73 عاما، بحسب ما أعلنت عائلتها، بعد مسيرة حازت خلالها جائزة “غولدن غلوب” عن دورها في فيلم “روميو وجولييت” للمخرج فرانكو زيفيريلي عام 1968.

وقالت عائلتها في بيان نُشر عبر حسابها في انستغرام “كانت أوليفيا شخصا مميزا، أثّر لطفها وحكمتها في حياة كل مَن عرفها”.

ولدت هاسي في بوينس آيرس، وكان عمرها 15 عاما عندما أدّت ولينارد وايتنغ الذي كان يبلغ 16 عاما، دور العاشقين في فيلم زيفيرلي المقتبس من العمل الكلاسيكي لوليام شكسبير.

وفي العام 2023، رفع الممثلان دعوى ضد استوديوهات “باراماونت بيكتشرز” بسبب ظهورهما في أحد مشاهد العمل عاريَيْن من دون موافقتهما. إلا أنّ قاضية أميركية ردّت الدعوى، وحكمت لصالح شركة “باراماونت”.

ونالت هاسي جائزة “غولدن غلوب” في فئة “نجمة العام الجديدة” عن أدائها، وشاركت لاحقا في فيلم الرعب “بلاك كريسماس” عام 1974، وفيلم “ديث أون ذي نايل” المقتبس من رواية لأغاتا كريستي عام 1978.

ججك-لبا/رك/كام

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية