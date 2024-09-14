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وفاة 3 وإصابة 49 في حادث تصادم قطارين بمصر

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القاهرة (رويترز) – قالت وزارة الصحة والسكان المصرية إن حادث تصادم قطاري ركاب يوم السبت بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية إلى الشمال الشرقي من القاهرة أودى بحياة ثلاثة أشخاص فيما ارتفع عدد المصابين إلى 49.

وذكرت الوزارة في بيان أن المصابين “تم نقلهم إلى مستشفيات جامعة الزقازيق، والأحرار، وإحدى المستشفيات الخاصة بمحافظة الشرقية، بناء على طلب المصابين”.

وأوضحت الوزارة أن الحالة الصحية لعدد 44 مصابا “مستقرة” بينما “خمسة من المصابين حالتهم غير مستقرة وجاري المتابعة”.

وصرحت أسماء عبد العظيم المتحدثة باسم محافظة الشرقية بأن الإصابات تتنوع بين كسور وكدمات وسحجات.

وفي وقت سابق من يوم السبت، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تصادم قطاري ركاب عند مدينة الزقازيق أحدهما كان متجها من الزقازيق إلى الإسماعيلية فيما كان الآخر في طريقه من المنصورة إلى الزقازيق.

وأضاف البيان أن الهيئة “دفعت بمعدات وأوناش الطوارئ (للموقع) مع تشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت لوقوع الحادث”.

وذكرت قنوات تلفزيونية مصرية في وقت لاحق أن حركة القطارات عادت إلى طبيعتها بعد رفع آثار الحادث.

وتعمل مصر منذ سنوات على تطوير شبكة النقل وتحديث القطارات وتطوير خطوط السكك الحديدية بعد سجل طويل من حوادث القطارات.

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