وفاة 9 على الأقل جراء انهيار مبنى في مدينة فاس بالمغرب

2دقائق

الرباط 21 مايو أيار (رويترز) – ذكرت النيابة العامة بمدينة فاس المغربية اليوم الخميس أن تسعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب آخرون جراء انهيار مبنى من أربعة طوابق خلال الليل.

وصدرت أوامر لسكان أبنية مجاورة في الحي المكتظ بالسكان بإخلاء منازلهم كإجراء احترازي تحسبا لانهيارات أخرى، بينما تستمر عملية للبحث عن ناجين.

وجاء في بيان النيابة العامة أنها “أمرت بفتح بحث قضائي معمق ودقيق من أجل الكشف عن كافة الأسباب والوقوف على كافة الظروف المحيطة بهذا الحادث وتحديد المسؤوليات المحتملة لكافة المسؤولين عنه”.

وأضاف البيان ” تؤكد النيابة العامة حرصها التام على التطبيق الصارم للقانون والتعامل بكل حزم مع كل من ثبتت مسؤوليته عن هذا الحادث الأليم”.

وذكرت قناة الأولى التلفزيونية الرسمية أنه بحلول منتصف النهار تسنى إنقاذ ستة أشخاص من تحت أنقاض المبنى، الذي شيد في ثمانينيات القرن الماضي.

وقال أحد الجيران للقناة “أثار الانهيار موجة من الهلع”.

وشهدت فاس، وهي عاصمة سابقة يعود تاريخها إلى القرن الثامن وثالث أكبر مدن المغرب من حيث عدد السكان، وقائع مماثلة في الشهور الماضية، بما في ذلك انهيار مبنيين في ديسمبر كانون الأول أسفر عن مقتل 22 على الأقل.

وفي عام 2010، أسفر انهيار مئذنة مسجد في مدينة مكناس بشمال البلاد عن وفاة 41 شخصا.

وكان أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، قال العام الماضي إن نحو 38800 مبنى في جميع أنحاء المغرب صنفت على أنها معرضة لخطر الانهيار.

(تغطية صحفية أحمد الجشتيمي وزكية عبدالنبي – إعداد أميرة زهران وحاتم علي للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء ومعاذ عبدالعزيز)