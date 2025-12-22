وفد تركي رفيع المستوى يزور دمشق اليوم لبحث دمج قوات سوريا الديمقراطية

أنقرة 22 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال مصدر في وزارة الخارجية التركية إن وفدا تركيا رفيع المستوى سيزور دمشق اليوم الاثنين لبحث العلاقات الثنائية وتنفيذ اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في أجهزة الدولة السورية.

تأتي زيارة وزيري الخارجية والدفاع ورئيس جهاز المخابرات الأتراك وسط جهود يبذلها مسؤولون سوريون وأكراد وأمريكيون لتحقيق بعض التقدم في الاتفاق. ومع ذلك، تتهم أنقرة قوات سوريا الديمقراطية بالمماطلة قبل انتهاء مهلة لذلك بنهاية العام.

وتعتبر تركيا قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة والتي تسيطر على مناطق واسعة في شمال شرق سوريا، تنظيما إرهابيا وتهدد بالقيام بعمل عسكري إذا لم تلتزم القوات بالاتفاق.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأسبوع الماضي إن أنقرة تأمل في تجنب اللجوء إلى العمل العسكري ضد قوات سوريا الديمقراطية لكن صبرها بدأ ينفد.

وذكر مصدر في وزارة الخارجية أن فيدان ووزير الدفاع يشار غولر ورئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم كالين سيشاركون في المحادثات بدمشق، وذلك بعد عام من سقوط الرئيس السابق بشار الأسد.

