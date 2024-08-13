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وكالة: الأمير محمد بن سلمان يرأس اجتماع مجلس الوزراء

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القاهرة (رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء بعد صدور أمر ملكي من الملك سلمان في الثامن من أغسطس آب يسمح لمجلس الوزراء بالانعقاد في غياب الملك أو ولي العهد أو كليهما.

ورأس الملك اجتماع مجلس الوزراء في السادس من أغسطس آب، ونشرت وسائل الإعلام الرسمية لقطات في أثناء رئاسته للجلسة.

وخضع الملك سلمان (88 عاما) لعلاج من التهاب في الرئة في مايو أيار، مما دفع نجله الأمير محمد إلى تأجيل زيارة رسمية إلى اليابان في وقت لاحق بسبب صحة الملك.

وسمح المرسوم الملكي لمجلس الوزراء بالانعقاد دون حضور الملك أو ولي العهد أو أي من نوابه. ونص المرسوم على أنه في غيابهم، يرأس الاجتماع “الأكبر سنا من أعضاء المجلس الحاضرين من أبناء أبناء الملك المؤسس”.

وتضم الحكومة السعودية سبعة من أحفاد الملك المؤسس، وأكبرهم سنا وزير الدولة الأمير منصور بن متعب (72 عاما).

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