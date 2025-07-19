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وكالة: السيطرة على حريق بمصفاة عبادان الإيرانية ووفاة شخص

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(رويترز) – ذكرت وكالة شانا للأنباء التابعة لوزارة النفط الإيرانية أن حريقا اندلع يوم السبت في وحدة بمصفاة عبادان للنفط مما أدى إلى وفاة عامل قبل أن تنجح جهود السيطرة على الحريق دون أن تتأثر العمليات.

وأضافت الوكالة “التحقيقات الفنية الأولية تشير إلى أن الحريق ناجم عن تسرب في إحدى مضخات الوحدة 70 دون رصد أي دليل على تخريب أو تدخل بشري حتى الآن”.

وقال خسرو بيرهادي، محافظ عبادان، للتلفزيون الرسمي إن عددا من العمال أصيبوا بحروق وإن ثلاثة منهم حالتهم خطيرة، مضيفا أن قطع غيار بالية بالمصفاة ربما تسببت في الحريق.

وبثت وكالات أنباء محلية مقاطع مصورة تُظهر ألسنة لهب ضخمة وأعمدة دخان أسود تتصاعد من جزء من المصفاة، وهي أقدم منشأة لمعالجة النفط الخام في إيران.

وتقع عبادان في إقليم خوزستان في جنوب غرب البلاد. ويشهد الإقليم حاليا واحدة من أعنف موجات الحرارة المرتفعة في العالم، حيث تصل درجات الحرارة إلى ما يقارب 50 درجة مئوية.

ومثل معظم منشآت معالجة النفط والغاز الإيرانية، تحتاج المصفاة إلى أعمال تجديد وصيانة كبيرة بعد فرض عقوبات دولية على طهران خلال العقود الماضية.

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