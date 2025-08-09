وكالة: دمشق لن تشارك في اجتماعات مع قوات سوريا الديمقراطية في باريس

1دقيقة

(رويترز) – نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء يوم السبت عن مصدر حكومي قوله إن الحكومة السورية لن تشارك في اجتماعات مزمعة مع قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في باريس.

وأشار المصدر إلى اجتماع سابق رتبته قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة قالت دمشق إنه ينتهك اتفاقية بين الحكومة والجماعة.

وذكر المصدر أن دمشق “لن تجلس على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد”.

(تغطية صحفية منة علاء الدين وأحمد طلبة – إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)