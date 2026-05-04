وكالة: صاروخان أصابا سفينة حربية أمريكية حاولت دخول مضيق هرمز

دبي/دورال (فلوريدا) 4 مايو أيار (رويترز) – ذكر التلفزيون الرسمي أن البحرية الإيرانية منعت سفنا حربية “أمريكية-صهيونية” من دخول مضيق هرمز اليوم الاثنين، في حين قالت وكالة أنباء فارس إن صاروخين أصابا سفينة حربية أمريكية بالقرب من ميناء جاسك المطل على خليج عمان بعد أن تجاهلت تحذيرات طهران.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة هذه التقارير بشكل مستقل.

ولكن باراك رافيد مراسل موقع أكسيوس ذكر أن مسؤولا أمريكيا كبيرا نفى أن تكون صواريخ إيرانية قد أصابت سفينة أمريكية.

وكان الجيش الإيراني قد حذر اليوم الاثنين القوات الأمريكية من مغبة دخول مضيق هرمز، وذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستبدأ في إرشاد سفن عالقة في الخليج جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لتخرج بأمان.

ولم يقدم ترامب تفاصيل تذكر بشأن خطة مساعدة السفن وطواقمها العالقة في هذا الممر المائي الحيوي، والتي تعاني من نقص حاد في الغذاء والإمدادات الأخرى، بعد مرور أكثر من شهرين على اندلاع الصراع.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشال أمس الأحد “أبلغنا هذه الدول بأننا سنرشد سفنها للخروج بأمان من هذه الممرات المائية المقيدة، حتى تتمكن من مواصلة أعمالها بحرية وكفاءة”.

‭ ‬وردت القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية بإبلاغ السفن التجارية وناقلات النفط بالامتناع عن أي تحرك بدون التنسيق مع الجيش الإيراني.

وقال علي عبد اللهي علي آبادي قائد القيادة الموحدة في بيان “أكدنا مرارا أن أمن مضيق هرمز مسؤوليتنا، وأن ضمان مرور السفن بأمان يتطلب التنسيق مع القوات المسلحة”.

وتابع “ننذر أي قوات مسلحة أجنبية، خاصة الجيش الأمريكي المعتدي، بأنه ستتم مهاجمتها إذا حاولت الاقتراب والدخول إلى مضيق هرمز”.

وتمنع إيران مرور جميع السفن تقريبا من الخليج باستثناء السفن التابعة لها منذ بداية الحرب، مما أدى إلى قطع حوالي خمس شحنات النفط والغاز في العالم وارتفاع أسعار النفط 50 بالمئة أو أكثر.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، التي تحاصر بدورها الموانئ الإيرانية للضغط على طهران، إنها ستدعم جهود مساعدة السفن العالقة بنحو 15 ألف عسكري وأكثر من 100 طائرة متمركزة في البر والبحر إلى جانب سفن حربية وطائرات مسيرة.

وقال الأميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية في بيان “دعمنا لهذه المهمة الدفاعية ضروري لأمن المنطقة والاقتصاد العالمي، بينما نواصل أيضا الحصار البحري”.

* مسؤولون تنفيذيون بقطاعي الشحن والنفط: القوافل ليست حلا

ذكرت المنظمة الدولية للملاحة البحرية أن مئات السفن وما يصل إلى 20 ألف بحار لم يتمكنوا من عبور المضيق خلال الصراع.

وأكد العديد من المسؤولين التنفيذيين في قطاعي الشحن والنفط على ضرورة إنهاء الأعمال القتالية والتوصل إلى اتفاق سلام، إذ لا يرون في القوافل العسكرية حلا يسمح باستئناف حركة الملاحة بشكل طبيعي ويمنح قطاع الشحن شعورا بالأمان.

وردا على سؤال اليوم الاثنين حول رد الولايات المتحدة على أحدث عرض من طهران، أحجم إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عن الخوض في تفاصيل، لكنه وجه انتقادا لاذعا آخر لموقف واشنطن.

وقال للصحفيين “الولايات المتحدة لن تتخلى بسهولة عن نهجها المبالغ فيه والمطالب غير المعقولة. ما زلنا نواجه جانبا يغير آراءه باستمرار ويثير قضايا من شأنها أن تعقد أي عملية دبلوماسية”.

وأبلغت بعض السفن التي حاولت عبور مضيق هرمز عن تعرضها لإطلاق نار، واحتجزت إيران عدة سفن أخرى.

وبعد وقت قصير من تصريحات ترامب، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة أبلغت عن تعرضها لإصابة بمقذوفات مجهولة المصدر في المضيق.

وأضافت الهيئة أن جميع أفراد الطاقم بخير بعد الواقعة التي حدثت على بعد 78 ميلا بحريا شمالي الفجيرة في الإمارات.

وفي تطور سار نادر، قالت باكستان اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة سلمتها 22 فردا هم طاقم سفينة حاويات إيرانية احتجزتها القوات الأمريكية الشهر الماضي فيما وصفته طهران بأنه انتهاك للقانون الدولي.

ووصفت باكستان، التي تحاول التوسط في اتفاق سلام، الخطوة الأمريكية بأنها “إجراء لبناء الثقة”.

وتسعى إدارة ترامب للحصول على مساعدة من دول أخرى لتشكيل تحالف دولي لتأمين حركة الملاحة في المضيق. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الجهود الأحدث ستجمع بين “التحرك الدبلوماسي والتنسيق العسكري”.

ولم تتضح حتى الآن ما هي الدول التي ستستفيد من العملية الأمريكية أو سبل تنفيذ تلك العملية. وقال باراك رافيد مراسل موقع أكسيوس في منشور على إكس إن العملية لن تشمل بالضرورة مرافقة سفن من البحرية الأمريكية للسفن التجارية.

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق. وحذر ترامب من أن أي تدخل في العملية الأمريكية “سيتعين التعامل معه بحزم”.

* إيران تدرس الرد الأمريكي

ارتفعت أسعار النفط الخام بشكل طفيف اليوم الاثنين، ورجح محللون بقاءها فوق مستوى 100 دولار للبرميل، في ظل غياب أي مؤشرات على اتفاق سلام واستمرار بقاء مضيق هرمز في حكم المغلق.

وعلقت الولايات المتحدة وإسرائيل حملة القصف على إيران قبل أربعة أسابيع. وعقد مسؤولون أمريكيون وإيرانيون جولة واحدة من المحادثات. لكن محاولات عقد اجتماعات أخرى لم يكتب لها النجاح حتى الآن.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية أمس الأحد بأن واشنطن ردت على الاقتراح الإيراني المكون من 14 نقطة عبر باكستان، وبأن طهران تدرس الرد الآن. ولم يكشف أي من الجانبين عن تفاصيل.

وأكد مسؤول إيراني كبير أن طهران تتطلع إلى إنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك الهجمات الإسرائيلية على لبنان، وحل أزمة الشحن أولا، مع تأجيل المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى وقت لاحق.

وتريد واشنطن أن تتخلى إيران عن مخزونها الذي يزيد على 400 كيلوجرام من اليورانيوم عالي التخصيب، والذي تقول إنه يمكن استخدامه لصنع قنبلة.

وتؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي، لكنها أبدت استعدادها لمناقشة فرض قيود عليه مقابل رفع العقوبات، مثلما قبلت بهذا في اتفاق عام 2015 الذي انسحب منه ترامب.

ويتعرض ترامب لضغوط داخلية لكسر سيطرة إيران على مضيق هرمز الذي أدى إغلاقه إلى زيادة أسعار الوقود في الولايات المتحدة، الأمر الذي قد يتسبب في غضب الناخبين من الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه خلال انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر تشرين الثاني.

(إعداد محمد عطية وأميرة زهران وسلمى نجم وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)