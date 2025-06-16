وكالة: محكمة ألمانية تقضي بسجن طبيب سوري مدى الحياة لتعذيبه معارضين

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من رهام الكوسى

فرانكفورت (رويترز) – أفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت قضت يوم الاثنين بسجن طبيب سوري مدى الحياة بدون إمكانية الإفراج المشروط بعد إدانته بتعذيب معارضين في سوريا، في أحدث انتصار لضحايا نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بموجب قوانين الولاية القضائية العالمية.

وألقت السلطات القبض على الطبيب (40 عاما) في يونيو حزيران 2020 بعد خمس سنوات من فراره إلى ألمانيا ضمن عدد كبير من اللاجئين السوريين لبدء حياة جديدة.

ويلجأ ممثلو الادعاء العام الألمان إلى قوانين الولاية القضائية العالمية التي تمكنهم من السعي لمحاكمة متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أي مكان في العالم. وحاكمت ألمانيا عدة مسؤولين سوريين سابقين في مثل هذه القضايا خلال السنوات القليلة الماضية.

ولم يتسن التواصل مع المتحدث باسم المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت للإدلاء بتعليق.

وبدأت المحكمة محاكمة الطبيب في يناير كانون الثاني 2022 والتي امتدت 186 جلسة استمعت فيها المحكمة إلى نحو 50 شاهدا وضحية وخبراء قانونيين.

ووجهت للطبيب، الذي تم تعريفه باسم علاء م. وفقا لقوانين الخصوصية الألمانية، اتهامات بتعذيب معارضي الأسد أثناء عمله في سجن عسكري ومستشفيات في حمص ودمشق خلال عامي 2011 و2012.

ودفع علاء م. ببرائته في المحكمة، قائلا إنه هدف لمؤامرة.

ودعم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان المدعين، وسبق للمركز أن رفع قضايا مماثلة في المحاكم الألمانية في الماضي.

ووصف باتريك كروكر محامي المركز حكم يوم الاثنين بأنه “خطوة أخرى نحو محاسبة شاملة على جرائم الأسد”.

وقال في بيان أرسله إلى رويترز عبر البريد الإلكتروني “أحكام كهذه تمثل محطات بارزة يمكن البناء عليها لإعادة تقييم الجرائم، وهو ما نأمل أن يكون ممكنا يوما ما في سوريا أيضا”.

ووصل علاء م. إلى ألمانيا في عام 2015 وعمل طبيبا ليكون واحدا من حوالي 10 آلاف طبيب سوري ساعدوا في تخفيف نقص الكوادر الطبية الحاد بمنظومة الرعاية الصحية في البلاد.

واعتقلته السلطات في يونيو حزيران 2020 وظل محبوسا على ذمة المحاكمة منذ ذلك الحين.

ووجه ممثلو الادعاء إلى علاء م. أكثر من 12 تهمة بالتعذيب واتهموه بقتل سجين.

وهو متهم بإجراء عملية جراحية لتصحيح كسر في العظام بدون تخدير كاف، وبحرق وجرح الأعضاء التناسلية لسجناء في حالتين منفصلتين.

وعمل علاء م. في مستشفى المزة 601 العسكري في دمشق المعروف بدوره في آلة التعذيب التابعة للنظام السوري.

ووفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، ظهرت مشرحة المستشفى وفناؤه في مجموعة من الصور وثقت انتهاكات واسعة النطاق بحق المدنيين برعاية الدولة. وهرَّب مصور عسكري سوري سابق، اسمه الحركي قيصر، الصور خارج سوريا.

وتنفي حكومة الأسد، التي أطاحت بها المعارضة في ديسمبر كانون الأول 2024، تعذيب سجناء.