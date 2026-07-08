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وكالة أوروبية تنصح شركات الطيران بتجنب أجواء إيران والعراق ولبنان

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8 يوليو تموز (رويترز) – قالت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء إنه ينبغي على شركات الطيران عدم تسيير رحلات في المجالات الجوية لإيران والعراق ولبنان، في ظل التوترات المستمرة واحتمالية وقوع المزيد من العمليات العسكرية بعدما تبادلت الولايات المتحدة وإيران شن الهجمات من جديد.

وأوضحت الوكالة أن نشرتها الخاصة بأجواء إيران والعراق ولبنان ستظل سارية حتى 31 أغسطس آب.

وأوضحت الوكالة أنها سحبت نشرتها السابقة التي كانت تطلب كذلك من شركات الطيران توخي الحذر عند التحليق في المجال الجوي للبحرين والكويت وإسرائيل والأردن وقطر وعُمان والإمارات والسعودية.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الوكالة ستصدر تحذيرا جديدا لتلك الدول.

يأتي التحذير الأحدث من جانب الوكالة بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت اليوم الأربعاء. وجاءت هذه الهجمات بعد موجة من الضربات العسكرية الأمريكية على إيران والتي أعقبت استهداف ناقلات نفط في مضيق هرمز.

وقالت الوكالة إن تنفيذ وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لا يزال هشا وإن توصيتها تستند إلى “استمرار المستوى المرتفع للتوترات واحتمال شن المزيد من العمليات العسكرية”.

وأضافت الوكالة الأوروبية أنه في حال انهيار الهدنة الحالية، فمن المرجح أن يكون المجال الجوي الإيراني عرضة “لتهديدات محدقة”.

(إعداد أميرة زهران ومروة غريب للنشرة العربية )

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