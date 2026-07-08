وكالة أوروبية تنصح مشغلي الخطوط الجوية بتجنب مجالي إيران والعراق

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8 يوليو تموز (رويترز) – قالت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء إنه ينبغي على شركات الطيران عدم تسيير رحلات في المجالين الجويين لإيران والعراق، في ظل التوترات المستمرة واحتمالية وقوع المزيد من العمليات العسكرية.

وأوضحت الوكالة أن نشرتها الخاصة بالمجالين الإيراني والعراقي سارية حتى 31 أغسطس آب.

وكانت النشرة السابقة للوكالة، التي تنتهي صلاحيتها اليوم الأربعاء، تشمل لبنان. كما طلبت من شركات الطيران توخي الحذر عند التحليق في أجواء البحرين والكويت وإسرائيل والأردن وقطر وعُمان والإمارات والسعودية.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)