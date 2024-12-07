وكالة نقلا عن لافروف: روسيا ستتصدى لهيئة تحرير الشام بكل الطرق الممكنة

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(رويترز) – نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرجي لافروف قوله يوم السبت إن موسكو ستتصدى لهيئة تحرير الشام بكل الوسائل الممكنة.

وقال لافروف للصحفيين في منتدى في قطر إن هجوم المسلحين جرى التخطيط له مسبقا منذ فترة، ويمثل محاولة لتغيير الديناميكيات على الأرض في سوريا.

ونقلت الوكالة عن الوزير الروسي قوله “سنعارض هذا بكل طريقة ممكنة، وسندعم السلطات السورية الشرعية. وفي الوقت نفسه، بالطبع، سنعمل بنشاط على تعزيز الحاجة إلى استئناف الحوار مع المعارضة”.