ولي العهد بريطانيا الأمير وليام سيزور السعودية في فبراير

لندن 21 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال قصر كنسينجتون في بيان اليوم الأربعاء إن الأمير وليام ولي عهد بريطانيا سيزور السعودية في فبراير شباط.

وقال البيان “تأتي زيارة صاحب السمو الملكي في الوقت الذي تحتفل فيه المملكة المتحدة والسعودية بتنامي علاقات التجارة والطاقة والاستثمار، ومع اقتراب ذكرى مئة عام على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين”.

وستكون الزيارة، التي ستجري في الفترة من التاسع إلى 11 فبراير شباط، أول رحلة رسمية للأمير إلى السعودية.

(إعداد عبدالحميد مكاوي للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)