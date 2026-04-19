وول ستريت جورنال: الإمارات تطلب آلية دعم مالي من أمريكا

reuters_tickers

1دقيقة

19 أبريل نيسان (رويترز) – ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الأحد أن الإمارات بدأت مباحثات مع الولايات المتحدة بشأن آلية دعم مالي، تحسبا لانزلاقها إلى أزمة أعمق بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

ولم تتمكن رويترز بعد من التحقق من صحة التقرير.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين القول إن محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمي طرح فكرة إنشاء خط لتبادل العملات مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ومسؤولين من الوزارة ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خلال اجتماعات في واشنطن الأسبوع الماضي.

وقالت الصحيفة إن الجانب الإماراتي أكد أن الدولة الخليجية تجنبت حتى الآن أسوأ الآثار الاقتصادية للصراع، لكنها قد تحتاج مع ذلك إلى آلية دعم مالي عاجل.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)