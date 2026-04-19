The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

وول ستريت جورنال: الإمارات تطلب آلية دعم مالي من أمريكا

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

19 أبريل نيسان (رويترز) – ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الأحد أن الإمارات بدأت مباحثات مع الولايات المتحدة بشأن آلية دعم مالي، تحسبا لانزلاقها إلى أزمة أعمق بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

ولم تتمكن رويترز بعد من التحقق من صحة التقرير.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين القول إن محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمي طرح فكرة إنشاء خط لتبادل العملات مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ومسؤولين من الوزارة ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خلال اجتماعات في واشنطن الأسبوع الماضي.

وقالت الصحيفة إن الجانب الإماراتي أكد أن الدولة الخليجية تجنبت حتى الآن أسوأ الآثار الاقتصادية للصراع، لكنها قد تحتاج مع ذلك إلى آلية دعم مالي عاجل.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

